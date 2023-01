“Voci per non dimenticare” | l’omaggio della Compagnia Balletto di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’abissoShoah, in scena con ladi. Successo per la performance “MEMORIA,per non” Una grandissima folla, un pubblico folto, attonito e attento, ha seguito, Venerdì sera (27 gennaio 2023), la performance di danza e teatro, proposta dalladi, in collaborazione con il dipartimento di musica elettronica del Conservatorio Nicola Sala. La performance dedicata alla giornataMemoria si è svolta alla Stazione Centrale di. Carmen Castiello, Coreografa e Direttrice ArtisticaDie Linda ...