Pelizon | la mamma di Nikita sbotta | “Autori e produzione sono dei giocatori”

Leggi su biccy

(Di martedì 31 gennaio 2023) In questi mesi la sorella e il team dispesso intervenuti (Jessicaanche contro il GF stesso) e negli ultimi giorni anche ladella giffina si è svegliata. SabryElGuizzoFrizzo oggi su Instagram ha tirato in ballo addirittura il bullismo. La signora poco fa è tornata a parlare e se l’è presa con ‘Luka’, ‘Tavaxxi’ e la ‘gang del cortiletto’. Non contenta ladellaha anche scritto che i vipponipedine e i verii manager, glie la. Lo sfogo delladi. “La “Gang del cortiletto” decide sempre con 2 mosse di anticipo chi votare e tiene addirittura 2 carte in ...