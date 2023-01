Falciato da un suv mentre andava in bici | multa all’amico ferito che era con lui | “Non indossavano il giubbotto catarifrangente”

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Fu travolto da un’auto a Ferraraera ininsieme15enne Manuel Lorenzo Ntube lo scorso 30 novembre: quel giorno il compagno morì, oggi il 17enne rimastonello schianto è statoto dalla Polizia locale. Un verbale da 26 euro – riporta La Nuova Ferrara – per non aver indossato ilo le bretelle riflettenti quella sera. È stato sanzionato in base all’articolo 182 del codice della strada, che recita: “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare ilo le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”. Dopo l’impatto ...