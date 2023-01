Cattaneo FI | E adesso via a una stagione di riforme

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'intervento del capogruppo alla Camera di Forza Italia a cento giorni dall'inizio del governo. Una voce dalla quota della maggioranza che ha come valori fondanti europeismo e garantismo: "Abbiamo dato le prime risposte che gli italiani si aspettavano, marcando una forte discontinuità con le esperienze precedenti, che erano condizionate da maggioranze troppo eterogenee. Abbiamo fatto il massimo con le poche risorse disponibili, delineando il profilo di questo centrodestra. Ora dobbiamo avere la serenità, il tempo e la forza per mettere in campo unadi: del fisco, della giustizia, istituzionali. Servono coraggio, competenza e immaginazione, come, per esempio, per trattare il dossier energia. Ricerca nucleare, rigassificatori, accordi come quelli che stiamo cominciando a fare coi paesi africani. Gli italiani ci hanno dato una fiducia ...