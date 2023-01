La Suzuki Jimny elettrica si prepara per l’Europa

(Di sabato 28 gennaio 2023) In casa, in questi giorni, hanno presentato i nuovi progetti industriali per i prossimi anni. L’azienda automobilistica giapponese intende investire circa 32 miliardi di euro fino al 2030. In quest’arco di tempo, punta a lanciare sul mercato 17 nuove vetture elettriche: 6 saranno destinate al Giappone, 5 ale 6 all’India. Di recente, sui

... ma dopo il lancio della versione a 5 porte , laevolverà ancora . Per quanto riguarda gli ... Uno di questi potrebbe essere la versione di serie del concept mostrato poco tempo fa da. Ci ...Tra le grandi novità per il marchio giapponese ci dovrebbe essere anche unaelettrica, con una svolta importante per l'iconico fuoristrada in miniatura che avrà così una sua declinazione ...

Suzuki: in Europa arriva la Jimny elettrica - Quattroruote.it Quattroruote

Suzuki, in arrivo una Jimny elettrica per l'Europa HDmotori

La Suzuki Jimny pronta al grande salto: sarà elettrica. Anche per l'Europa Motor1 Italia

C'è una Suzuki Jimny nascosta qui, ed è elettrica: arriva entro il 2030 Automoto.it

Suzuki, 5 elettriche in arrivo: dal Jimny all'erede della Wagon R Auto.it

La Suzuki Jimny elettrica prossimamente sbarcherà sul mercato europeo: ecco il piano industriale dell'azienda giapponese.Suzuki ha presentato il suo nuovo piano industriale in cui annuncia investimenti per 4,5 trilioni di yen, cioè circa 32 miliardi di euro fino all'anno fiscale 2030. Come avevamo visto, la casa automob ...