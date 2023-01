L’attaccante italiano più prolifico del 2022

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Costretti a guardare la seconda Coppa del Mondo consecutiva senza la Nazionale italiana, abbiamo avuto tempo e modo di chiederci cosa sia successo: perché non ci siamo qualificati neanche stavolta? Euro 2020 è stato solo un abbaglio? Tra le varie mancanze della Nazionale nelle discussioni spesso emerge il tema centravanti e di solito c’è sempre qualcuno che ricorda un dato, risaputo ma sicuramente significativo. Il miglior marcatore della Nazionale italiana è tutt’oggi Gigi Riva, con 35 gol. Non abbiamo un attaccante spietato, capace di segnare a raffica con la maglia azzurra: è un fatto. Immobile rende bene (anzi, benissimo) con la Lazio, in Nazionale invece fatica molto (15 gol in 55 presenze sono una miseria, per uno come lui) e subisce attacchi, critiche, spesso sui social anche insulti, finendo in un vortice di negatività che non aiuta. Forse la verità è che, dopo aver creduto ...