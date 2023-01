Batman | per Tim Burton i critici del suo film non hanno mai compreso la reale natura del personaggio

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Timha deciso di chiarire il suo punto di vista riguardo alle critiche che all'epocaseguito l'uscita dei suoi. Fin dalla sua uscita ildi Timha diviso pubblico e critica, specialmente per quanto concerne le singole interpretazioni e caratterizzazioni dei personaggi in scena. Secondo gli esperti di settore neldel 1989 ildi Michael Keaton veniva "oscurato" dal Joker di Jack Nicholson. Il regista ha deciso di rispondere a quelle critiche. I duedi Timfatto la storia del cinema e di questo, presentandolo alle masse in una veste del tutto differente da quella che ci si aspettava, specialmente con il secondo capitolo. In ...