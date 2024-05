LIVE Italia-Bulgaria 2-0 - Nations League volley femminile in DIRETTA | le azzurre soffrono ma vincono anche il secondo se - 25-22

(Di venerdì 17 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Invasione10-7 Ancora Cambi di seconda intenzione ma che difesa di Antropova! 9-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Akrariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-7 Vincente Cambi di seconda intenzione 7-7 Errore al servizio. lestanno giocando col fuoco… 7-6 Diagonale vincente Omoruyi da zona 4 6-6 Invasione6-5 Ace di Dudova 6-4 Mano out Paskova da zona 4 6-3 Errore al servizio5-3 Errore al servizio Bonifacio 5-2 In rete l’attacco di Dudova da zona 2 4-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bonifaciooooooooooooooooooooo 3-2 Muroooooooooooooooo Bonifaciooooooooooooooooooo 2-2 Muro di Dudova a uno su Omoruyi 2-1 Out Dudova da zona 2 1-1 Out Dudova da zona 2 0-1 Mano out Yordanova da zona 4 L’deve ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 16.51 Il cambia mento della power-unit di Leclerc dovrebbe esser stato in via precauzionale viste delle anomalie evidenziate dopo il GP di Miami. 16.50 Mancano 10 minuti al semaforo ...

Twitter: completato il cambio di dominio in x.com, ma ci sono alcuni glitch - Twitter: completato il cambio di dominio in x.com, ma ci sono alcuni glitch - Elon Musk ha annunciato che il cambio di dominio da twitter.com a x.com è stato completato. Tuttavia, ci sono alcuni glitch.

LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - LIVE F1, GP Imola 2024 in diretta: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE LA CRONACA DELLE FP1 18.12 Termina qui la diretta LIVE testuale delle FP2 del GP di Imola 2024. Vi ringraziamo ...

Miliardari, chi sono i più ricchi del mondo: da Elon Musk a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. La nuova classifica - Miliardari, chi sono i più ricchi del mondo: da Elon Musk a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. La nuova classifica - cambi ai vertici della piramide degli uomini con i capitali più alti del mondo. «I ricchi sono sempre più ricchi», potrebbere pensare qualcuno - e avrebbe ragione.