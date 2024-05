Roma Sprint Festival 2024 - Jacobs domani al via nei 100 metri | Posso scendere sotto i 10 secondi

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio– “Cosa mi aspetto dalla gara di? In realtà mi aspetto di riuscire a aggiungere qualche pezzo al puzzle rispetto alla gara di Jacksonville, abbiamo scaricato un po’ rispetto a quello che non avevamo fatto prima di quella gara, siamo scesi un po’ di più in quei dettagli che là mi erano mancati, soprattutto la parte dei blocchi”. Lo ha detto Marcella margine della conferenza dellodove è convinto di fare un tempoi 10. “Basta qualche angolo sbagliato in posizione e la mia partenza cambia. Ovviamente cambiare quello che è stato tutto il meccanismo studiato negli ultimi anni non è facile, non è una cosa che si impara subito, ma ci stiamo lavorando perché questo allenatore ha una tecnica un ...

