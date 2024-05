6 segnali che ti svelano perchè non vuoi un legame

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Possibile che non ne trovi uno giusto?”, ci chiediamo mentre ci guardiamo allo specchio con aria sconsolata. Nessun uomo ci fa scattare la scintilla: usciamo con diversi probabili partner, ma poi ci pare più interessante lo spritz che abbiamo davanti che le chiacchiere di lui. Non ce n’è uno che sia cosi’ “wow” da accendere il nostro fuoco e farci desiderare un domani insieme. Ma forse il nocciolo della questione non sta nell’assenza dell’uomo “giusto” a cui legarsi, ma in qualcosa dentro di noi che vi si oppone. Premessa: non ce l’ha ordinato il dottore Nasciamo, cresciamo e viviamo con l’idea che siamo destinate a trovare un partner. Già a 13 anni, se non abbiamo un filarino, ci disperiamo. Crescendo, continuiamo a struggerci in cerca della nostra metà della mela. Ma se è vero che con un partner ci sentiamo più complete, sicure e gratificate, possiamo cavarcela bene anche da sole. ...