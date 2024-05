Cerimonia del vino e delle lettere | cos’è e come funziona

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 17 maggio 2024) Cercare un rituale da includere nella propriadi nozze può sembrare un’impresa molto difficile, soprattutto nel caso in cui abbiate optato per un matrimonio simbolico e non di tipo religioso. Molti rituali, tra cui quellocandele, hanno infatti una matrice cristiana, e potrebbero sembrarvi fuori posto qualora voi non condividiate questo credo. Tuttavia, se siete alla ricerca di una funzione che possa aggiungere un tocco di magia al vostro matrimonio, ma che non rechi alcun significato di carattere religioso, ladelè l’opzione più adatta. Si tratta di un’usanza molto amata Oltreoceano, che sta lentamente prendendo piede anche nel nostro Paese. Mava organizzata unadel...