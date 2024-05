F1 GP Imola 2024 - Leclerc | Giornata positiv - tutto è andato liscio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un Charlesdecisamente sorridente si è presentato in mixed zone al termine di una primadi libere soffisfacenti per la sua Ferrari: “È stata unaa.e siamo riusciti a effettuare tutti i test che avevamo pianificato. Per adesso sembriamo competitivi, anche se domani le condizioni cambieranno, soprata causa del vento, e quindi dobbiamo prepararci”, ha dichiarato il monegasco, autore del miglior tempo in entrambe le sessioni oderiene. “Gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese, e questo è un altro aspettoo. E oltre aquesto è stupendo vedere tante bandiere rosse sulle tribune”, ha aggiunto. SportFace.