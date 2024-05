Giro d’Italia 2024 | Jonathan Milan cala il tris

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 17 maggio 2024) La maglia ciclamino(Lidl Trek) ha vinto in volata la tredicesima tappa del 107°, una frazione priva di difficoltà, corsa interamente in Emilia Romagna lungo i 179 chilometri da Riccione a Cento. Il gigante di Tolmezzo, nel cogliere il suo terzo successo in questa edizione della corsa rosa, ha preceduto nettamente in volata il sorprendente polacco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) con il tedesco Philip Bauhaus (Bahrain Victorious) che ha guadagnato la terza moneta. La classifica generale resta invariata con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia rosa con un vantaggio di 2’40” sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) e di 2’58” sul gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). A dare sapore a una giornata dall’esito finale scontato ci hanno pensato tre ardimentosi ragazzi ...