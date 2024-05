F1 - Lando Norris | Non sono riuscito a fare il gir - ma la nostra posizione è buona

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un venerdì di studio per. Il britannico in forza alla McLaren ha infatti conquistato la dodicesimain occasione dellaFP2 valida per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Un risultato che si somma all’ottava piazza raccolta nella FP1 ma che ha lasciato comunque soddisfatto il nativo di Bristol, apparso particolarmente ottimista in mixed zone in vista delle qualifiche di domani, probabilmente complice la grande prestazione del compagno di squadra Oscar Piastri, secondo nella seconda sessione. Il primo passo persarà quello di studiare quanto successo: “In questo momento penso che dobbiamo guardare i dati e confrontarci con gli altri. Confrontiamoci con Red Bull, Ferrari, Mercedes, che sembrano anche piuttosto veloci. Sto solo cercando di ...

La consacrazione che sgorga, direttamente, dalla prima (meravigliosa) vittoria della sua carriera nel Circus a quattro ruote della Formula 1. Un primo posto piazzato, a sorpresa e come per magia, davanti a chi potrebbe essersi già stancato di ...

La sbornia meravigliosa del dopo vittoria è finalmente smaltita in McLaren . Dopo aver vinto meritatamente il Gran Premio di Miami con la scuderia papaya, Lando Norris sta per tornare in pista in occasione del lungo weekend che manderà in scena il ...

GP di Imola, prove libere 2: Leclerc si conferma leader davanti a Piastri e Tsunoda, Red Bull in difficoltà - GP di Imola, prove libere 2: Leclerc si conferma leader davanti a Piastri e Tsunoda, Red Bull in difficoltà - Giovedì, Charles Leclerc appariva molto fiducioso per gli sviluppi portati sulla SF-24, un po' meno Carlos Sainz, il quale aveva affermato che non sarebbe cambiato granché.

F1 | Imola, Libere 2: Leclerc ci prende gusto, occhio alle McLaren - F1 | Imola, Libere 2: Leclerc ci prende gusto, occhio alle McLaren - Nella seconda sessione di prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna emerge la Ferrari: non stupisca il quinto posto di Carlos Sainz che non ha chiuso il giro secco e ha accumulato un ...

LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: Leclerc il più veloce anche in FP2, gran passo per la Ferrari! Arranca Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 18.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale delle FP2 del GP di Imola 2024. Vi ringraziamo ...