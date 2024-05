Morte di Liliana Resinovich - il mistero della telefonata rifiutata e i sospetti di Claudio su Sebastiano

Nel centenario dalla morte di Giacomo Puccini , per commemorare uno dei più grandi compositori della storia, la casa editrice Marlin di Sante e Mario Avagliano porta in Italia “Il mistero di Puccini ” della scrittrice argentina Liliana Bellone , ...

Una spaventosa ondata di antisemitismo : è sotto gli occhi di tutti, dal 7 ottobre in poi, da che Israele ha reagito al massacro perpetrato da Hamas. E questa spaventosa ondata di antisemitismo ora viene denuncia ta anche da Liliana Segre . "Ricevo ...

Liliana Segre contro il premierato voluto da Meloni: “Ci sono aspetti allarmanti, non posso tacere” - liliana Segre contro il premierato voluto da Meloni: “Ci sono aspetti allarmanti, non posso tacere” - La senatrice a vita liliana Segre, prendendo la parola in Senato durante il dibattito sul premierato, ha criticato duramente la riforma proposta dal governo ...

Liliana Segre contro il premierato: “Aspetti allarmanti, non posso tacere. Dominio assoluto del capo di governo” – Il suo discorso al Senato - liliana Segre contro il premierato: “Aspetti allarmanti, non posso tacere. Dominio assoluto del capo di governo” – Il suo discorso al Senato - Basterebbe la vittoria del partito di turno alle elezioni per avere “il dominio assoluto di un capo del governo dotato di fatto di un potere di vita e di morte sul Parlamento “. Giusto il tempo di rin ...

Segre boccia il premierato: «Aspetti allarmanti che non posso tacere. Riforma ci espone a regressioni e squilibri» - Segre boccia il premierato: «Aspetti allarmanti che non posso tacere. Riforma ci espone a regressioni e squilibri» - Giusto il tempo di ringraziare il presidente di turno, il leghista Gian Marco Centinaio, che le ha dato la parola, esprimendole la solidarietà del Senato per le minacce ricevute e la ...