Morte sul lavoro a Scafati - il cordoglio del Sottosegretario al Mit Ferrante

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo il mio più sinceroper la vittima del drammatico incidente sulavvenuto a. Una terribile tragedia che scuote il nostro territorio e che deve rafforzare l’impegno delle istituzioni per la tutela dei lavoratori. Occorre investire sempre più sulla sicurezza, per questo il Governo è impegnato a rafforzare i controlli e incentivare le tutele, promuovendo il confronto con le parti sociali e le misure di contrasto e prevenzione. Con l’impegno congiunto delle istituzioni potremo assicurare una diffusione sempre più capillare della cultura della sicurezza. Ai familiari della giovane vittima rivolgo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà”. Lo afferma ildi Stato al Mit, Tullio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

incidente sul lavoro in via Melchiade a Scafati . Un ragazzo di 25 anni , italiano, stava tirando la fune della carrucola , il carico gli è caduto addosso. È morto...

incidente sul lavoro in via Melchiade a Scafati . Un ragazzo di 21 anni , italiano, stava tirando la fune della carrucola , il carico gli è caduto addosso. È...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il lavoro è vita, non può essere morte o dolore. Un pensiero e una preghiera per il giovane, vittima di un incidente sul luogo di lavoro ”. Così il sindaco di Scafati , Pasquale Aliberti , dal suo profilo FB, si ...

