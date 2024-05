L' Europa guarda al modello italiano - Cerno | Tenere fuori i migranti vittime dei criminali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) A circa 48 ore dal via libera definitivo da parte del Consiglio dell'Unione Europea, l'organo in cui siedono i rappresentanti dei governi dei 27 paesi membri, al nuovo Patto su migrazione e asilo, che si compone di dieci atti legislativi e che modifica in parte il cosiddetto “regolamento di Dublino”, ovvero la principale norma europea che regola la gestione die richiedenti asilo, l'Italia e altri 14 Paesi Ue hanno inviato una lettera alla Commissione europea, nella quale suggeriscono "l'esame della potenziale cooperazione con i Paesi terzi sui meccanismi di hub di rimpatrio, dove i rimpatriati potrebbero essere trasferiti in attesa del loro allontanamento definitivo". La strada indicata da Giorgia Meloni è quella giusta. Parlano i fatti. IlRuanda per i rimpatri, invece, è "fallimentare" e "claudicante". È stato questo uno dei temi ...