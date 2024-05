Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 20 | 10

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione conflitto in Ucraina in primo piano La notte scorsa la difesa aerea russa ha distrutto o intercettato più di 100 droni che erano stati lanciati da Ucraina contro il sud ovest del territorio Russo e la Crimea il Ministero della Difesa russa precisato di avere neutralizzato 51 droni aerei che attaccavano la Crimea 44 sulla regione di Krasnodar sei sulla regione di belgorod e un altro sulla regione di Kursk durante la notte l’aviazione navale e le moto vedette della flotta del Mar Nero hanno distrutto sei droni navali nelle acque del Mar Nero ha aggiunto si tratta di un numero molto elevato il governatore di bergoro della regione che confina con l’Ucraina anche annunciato la morte di una madre del suo bambino di 4 anni uccisi da un drone caduto su ...

Roma Daily News radio giornale e sono di un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale bombardata all’alba una scuola piena di sfollati ...

Passaporti per tutti negli uffici postali: good news - Passaporti per tutti negli uffici postali: good news - Prende il via il progetto Polis: dopo la sperimentazione a roma, il ministro Piantedosi ha partecipato a un incontro di Poste Italiane per annunciarne l'estensione in tutti gli uffici italiani. Il doc ...

Benevento, l'Asl punta sulle piattaforme digitali: progetti in vetrina a Roma - Benevento, l'Asl punta sulle piattaforme digitali: progetti in vetrina a roma - Asl di Benevento protagonista nell'ambito dell'innovazione e dell'evoluzione digitale nel settore sanitario, prendendo parte attiva al 24esimo convegno nazionale ...

È morto il giornalista Franco Di Mare - È morto il giornalista Franco Di Mare - roma, 17 mag. (askanews) -Si è spento a roma a 68 anni il giornalista e conduttore tv Franco Di Mare. A dare la notizia è stata la famiglia, dicendo che è scomparso "abbracciato dall'amore della ...