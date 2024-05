Chi è Enrico Monti - marito di Sabrina Salerno e padre di suo figlio Luca Maria

(Di venerdì 17 maggio 2024) La showgirl è legata da 26 anni all’imprenditore, da cui ha avuto il suo unico. Si sono sposati nel 2006 e vivono a Treviso. Di lui, la showgirl ha detto: “Per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima”.

Enrico Monti , classe 1968, è un imprenditore veneto che lavora nel settore tessile e gestisce attualmente l’azienda di produzione d’abiti di famiglia. Il primo incontro tra Enrico Monti e Sabrina Salerno è avvenuto per lavoro, quando lui possedeva ...

Delprato: "Finale di Coppa Italia, il gol di Vlahovic ha creato la partita perfetta per la Juve" - Delprato: "Finale di Coppa Italia, il gol di Vlahovic ha creato la partita perfetta per la Juve" - enrico Delprato, difensore del Parma, ha parlato della finale di Coppa Italia appena conclusa: "Ha diverse possibilità di vincere la finale, anche se non voglio portare ...

Sabrina Salerno: "Ho usato il mio corpo, dov'è il problema Ecco perché non faccio più dischi" - Sabrina Salerno: "Ho usato il mio corpo, dov'è il problema Ecco perché non faccio più dischi" - Sabrina Salerno nel cast di L'Acchiappatalenti di Rai 1 parla della sua carriera e racconta perché non fa più dischi ...

Droga per i monti Lepini, cinque condanne: 15 anni a Fabio Nalin - Droga per i monti Lepini, cinque condanne: 15 anni a Fabio Nalin - Hanno invece scelto il rito ordinario Pietro Canori ed enrico Di Fazio, entrambi rinviati a giudizio ... Priverno e tutti i paesi dei monti Lepini. Di loro due aveva parlato più volte il pentito ...