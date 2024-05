Startlist cronometro Giro d’Italia 2024 - Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda | orari esatt - n di pettora -e, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) La quattordicesima tappa dell’edizione numero 107 deldi ciclismo su strada verrà disputata domani, sabato 18 maggio: si tratta dellaindividuale di 31.2 km che porterà i 154 corridori ancora in gara dadel. La partenza del primo corridore, Alan Riou dell’Arkéa – B&B Hotels, è prevista alle ore 13.40, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, la Maglia Rosa Tadej Pogacar della UAE Team Emirates, è calcolato attorno alle ore 17.10 circa. La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e poi dalle 14.00 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD. Logratuito sarà di Rai Play, mentre lo ...