Traffico Roma del 17-05-2024 ore 19 | 30

(Di venerdì 17 maggio 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Laurentina e Tuscolana gode anche in interna tra Cassia bis Salaria e a seguire tra Nomentana e Prenestina trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanniin coda anche tra via delle Valli e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico intenso ilsulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia proseguono i lavori sulla corsia tranviaria di Piazza Ungheria chiusa alveicolare il tratto tra Viale Rossini e viale Liegi deviate le linee bus 19 Nav 53 53d n 3D ricordiamo che la linea tram 2 è interamente sostituita da bus la linea tram 3 e su Tram Tra la stazione Trastevere e Porta ...