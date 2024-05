Perché la Juventus non ha ancora annunciato Montero

(Di venerdì 17 maggio 2024) E` stata una giornata tesa in casa, decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. L`allenatore toscano è stato esonerato dal club...

Allegri saluta la Juventus con una lectio di corto muso : Gasperini deve ancora mangiare pane Gasperini è bravo, per carità, ma Allegri è un altro pianeta. Solo in questa epoca, popolata di personaggi pittoreschi che stanno stravolgendo il senso del ...

Dopo la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l`Atalanta, la Serie A torna in campo per la 37esima e penultima giornata di...

Massimiliano Allegri non parla, ma i suoi pensieri vengono riportati dal Corriere della Sera in edicola oggi. Ecco le frasi attribuite all`allenatore...

Paganini: “Inizierà una battaglia legale tra Allegri e la Juventus visto che…” - Paganini: “Inizierà una battaglia legale tra Allegri e la juventus visto che…” - "La #juventus esonera #Allegri con effetto immediato. Adesso con ogni probabilità inizierà una battaglia legale visto che il tecnico ha ancora 1 anno di contratto a cifre importanti.", ha scritto il ...

Juventus, perché Montero non è stato ancora ufficializzato - juventus, perché Montero non è stato ancora ufficializzato - Sarà Paolo Montero a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della juventus per le prossime due partite di campionato. Il club ha annunciato l'esonero.

Allegri e la Juventus erano due cose troppo diverse. L'addio era inevitabile, il finale no - Allegri e la juventus erano due cose troppo diverse. L'addio era inevitabile, il finale no - Allegri e la juventus erano diventati due cose troppo diverse. Max è rimasto fedele al suo pensiero: sarebbe forse ancora perfetto per gestire un gruppo di uomini, che andrebbe avanti a prescindere ...