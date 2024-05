F1 GP Emilia Romagna 2024 - Russell | Sembriamo competitiv - la macchina andava molto bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) “La vetturabenissimo oggi e sia io che Lewis eravamo felici al volante. Sembravamoi e leggermente più vicini alla vetta rispetto a Miami“. Trapela ottimismo dalle dichiarazioni di Georgeal termine del venerdì di prove libere del GP dell’di F1. “Domani in qualifica scopriremo esattamente la nostra posizione nell’ordine gerarchico. La McLaren sembravaforte insieme alla Ferrari, ma speriamo di poter trovare un po’ più di velocità e avvicinarci a loro. Come sempre, i margini saranno sottili – ha aggiunto il britannico della Mercedes, che infine ha concluso – Il team ha fatto un ottimo lavoro per portare gli aggiornamenti sulla vettura così rapidamente. È bello vedere la motivazione all’interno della squadra nonostante ...