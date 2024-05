Allegri esonerato - Galeone | Juve ingrata e ingiust - Max ha fatto l’impossibile Magari va al Napoli…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il maestro e uno dei più cari amici del tecnico parla a Notizie.com: “Sarebbe andato via, lo sapeva ma a fine stagione non così. Il suo gesto nella finale? E’ esploso, aveva troppo roba dentro, è stato lasciato solo, la squadra sta con lui e ha giocato per lui…” “L’esonero di Max? Lantus non aspettava altro, sono degli ingrati ei, tutti si dimenticano le cose un po’ troppo in fretta. Basta pensare all’anno scorso con la penalizzazione, lasciato solo e quanto accaduto quest’anno, con l’Inter hama sapeva che non poteva stare al passo, come sapeva che avrebbe vinto la finale. E’ stato un gigante, quanto è accaduto l’altra sera solo un pretesto…”. E’ sconsolato, amareggiato e anche arrabbiato Giovanni, uno dei più cari amici, ma soprattutto ...