Alternanza scuola lavoro - 250 ore negli istituti tecnici e professionali e in 150 ore nei licei La Provincia di Trento cambia il monte orario

(Di venerdì 17 maggio 2024) LaAutonoma diha rideterminato ilore minimo di. Adesso questo sarà fissato in 250 oree in 150 ore nei. L'articolo .

Nuovo infortunio sul lavoro durante uno stage del PCTO (ex alternanza scuola-lavoro ). Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando a un tornio in un’azienda di isolanti termici a Casarza Ligure. Il 18enne giovedì 29 febbraio si è ...

A Nocera Inferiore l’ISS Marconi vince il programma di alternanza scuola-lavoro dedicato alla sostenibilità - A Nocera Inferiore l’ISS Marconi vince il programma di alternanza scuola-lavoro dedicato alla sostenibilità - Marconi di Nocera Inferiore sono i vincitori di “GenerAzione per la Transizione – Clima ed Energia”, il progetto 2024 di alternanza scuola lavoro del Gruppo ACEA che ha coinvolto 300 studenti e 11 ...

PER SITO GORI ON LINE - PER SITO GORI ON LINE - Gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Marconi di Nocera Inferiore (Salerno) sono i vincitori di 'GenerAzione per la Transizione - Clima ed Energia', il progetto 2024 di alternanza scuo ...

GenerAzione, l’istituto G. Marconi trionfa con il supporto di Gori - GenerAzione, l’istituto G. Marconi trionfa con il supporto di Gori - GenerAzione, trionfa l’Istituto di Istruzione Superiore “G.Marconi” di Nocera Inferiore con il supporto dei tutor di Gori ...