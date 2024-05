F1 - Charles Leclerc | Gli aggiornamenti funzionano come previst - ad oggi siamo competitivi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un venerdì eccezionale pera Imola, nelle prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il monegasco della Ferrari ha fatto il miglior tempo nella prima e nella seconda sessione di libere, mostrando subito latà della vettura sia sul giro secco che sul passo gara dopo gliportati per questo fine settimana. Le sensazioni sono buone per fare un fine settimana di alto profilo in casa, di fronte ai tifosi della Rossa. Queste le percezioni didopo il lavoro svolto in questo venerdì: “È stata una giornata positiva. Tutto è andato liscio eriusciti a effettuare tutti i test che avevamo pianificato”. “Per adesso sembriamo, anche se domani le condizioni cambieranno, soprattutto a causa del vento, e quindi ...

