Spiagge Roma – Da oggi i chioschi di Capocotta sono ufficialmente abbandonati e a rischio - denunciano F de Gregorio ed A Bozzi Azione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ormai siamo nel pieno avvio della stagione estiva e, come vedremo, malgrado vi sia stato abbastanza tempo per pianificare ed organizzare al meglio una stagione balnerare – per i ‘vacanzieri’ – alla grande, su parte del litorale lidense la situè invece a dir poco caotica, con molte strutture chiuse, ed i servizi pressoché inesistenti.allo sbando, la de): “Di proprietà del Comune,e in balia di chiunque, così come le preziose dune mediterranee, mentre i cartelli di divieto di balnefanno bella mostra, in totale assenza di bagnini di salvamento” Una situassurda ed ‘emergenziale’, comeda...