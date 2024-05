Meteo | in Lombardia persiste instabilità - in parziale attenuazione da mercoledì

Milano – Il maltempo non accenna a mollare la presa sulla Lombardia. Dopo il nubifragio di ieri, con le piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio in particolare la provincia di Milano , anche oggi la regione è interessata da forti ...

Allerta rossa, domani venerdì 17 maggio 2024, per rischio idraulico e rischio idrogeologico in Veneto. Allerta arancione su settori di Lombardia, Friuli e lo stesso Veneto, Allerta gialla in 8 regioni. Il bollettino della protezione civile per il ...