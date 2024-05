Case popolari Roma ai Nomadi - la denuncia di Santori Lega | Prima i bonu - ora le ca -e, con Gualtieri imperversa il razzismo al contrario

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Le graduatorie delleesplodono, ma il sindaco, a margine della tavola rotonda per i cento anni del liceo Mamiani, ribadisce l’intenzione di dare casa ai, trovata che fa il paio con leda regalare agli occupanti abusivi”.ai, ladi): “Ora basta: 357mila euro per la chiusura del campo di Castelno es fino a 10mila di aiuti alle famiglie rom per consentire l’ affitto di un casa” Così il capogruppo dellain Campidoglio, Fabrizio, che aggiunge: “Ora basta, i progetti di inclusione nei decenni hanno solo sprecato ...

Roma, 8 maggio- Nelle prime ore di questa mattina oltre 60 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’Unitá SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e i Gruppi Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Torri, sono intervenuti in via ...

maxi operazione di controllo questa mattina a Bollate nelle case popolari di via Turati 40. Da prima delle 7 di questa mattina ci sono almeno 20 auto dei carabinieri posizionati in vari punti di accesso al grande case ggiato di via Turati . E’ stata ...

maxi operazione di controllo questa mattina a Bollate nelle case popolari di via Turati 40. Da prima delle 7 di questa mattina ci sono almeno 20 auto dei carabinieri posizionati in vari punti di accesso al grande case ggiato di via Turati . E’ stata ...

Case popolari Roma ai Nomadi, la denuncia di Santori (Lega): “Prima i bonus, ora le case, con Gualtieri imperversa il razzismo al contrario” - case popolari Roma ai Nomadi, la denuncia di Santori (Lega): “Prima i bonus, ora le case, con Gualtieri imperversa il razzismo al contrario” - case popolari Roma ai Nomadi, la denuncia di Santori (Lega): “Ora basta: 357mila euro per la chiusura del campo di Castel Romano e bonus fino a 10mila di aiuti alle famiglie rom per consentire l’ ...

Riforma case popolari, si riparte da zero. Fratelli d'Italia prende in mano la trattativa e apre ai movimenti - Riforma case popolari, si riparte da zero. Fratelli d'Italia prende in mano la trattativa e apre ai movimenti - Inizia una serie di audizioni nella commissione presieduta da Laura Corrotti: "Parteciperanno tutti quelli che hanno voce in capitolo, alla fine sentiremo anche le Ater". Al tavolo anche i movimenti c ...

Sopralluogo alle case popolari: "Bisogna fare manutenzione" - Sopralluogo alle case popolari: "Bisogna fare manutenzione" - "La situazione delle case popolari ad Avane è pessima e richiede un intervento tempestivo di manutenzione straordinaria". È quanto emerso dalla visita effettuata nei giorni scorsi nel quartiere da ...