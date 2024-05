Scherma - CdM spada 2023 2024 | 15 azzurri tra Francia ed Emirati Arabi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sono quindici i nostri portacolori impegnati questo fine settimana nella Coppa del Mondo ditra Saint Maur e Fujairah. Gli uomini fanno tappa in, dove Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti hanno raggiunto Davide Di Veroli e Federico Vismara nel tabellone principale. Non sono riusciti invece a superare le eliminatorie Filippo Armaleo, Andrea Santarelli, Fabrizio Di Marco, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo. A Fujairah, negliUniti, sono otto le spadiste azzurre del CT Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale. Erano già qualificate alla giornata di domani, grazie alla posizione nel ranking, ben cinque portacolori dell’Italia: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola. A loro si sono aggiunte ...

