Europei 2024 - dove vederli in tv e in streaming

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ci siamo quasi, il coutdown per l`inizio dell`Europeo sta per finire. Dal 14 giugno al 14 luglio i riflettori saranno accesi sulla Germania,...

Ecco i convocati della Francia per gli Europei 2024 , in lizza anche tre giocatori del Milan . Ecco la lista completa

Sky Sport diventa ancora più ricca grazie a un nuovo, straordinario, appuntamento: i campionati europei di atletica leggera di Roma , live anche e in streaming su NOW dal 7 al 12 giugno 2024 . Grazie a un accordo con European Broadcasting Union ...

Italia tra i Paesi non firmatari del testo della presidenza belga Ue sui diritti Lgbt - Italia tra i Paesi non firmatari del testo della presidenza belga Ue sui diritti Lgbt - BRUXELLES - La dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+ presentata dalla presidenza di turno belga ai Paesi membri dell'Ue non è stata firmata da ...

Tre proposte concrete per trasformare Euronext in una vera borsa europea - Tre proposte concrete per trasformare Euronext in una vera borsa europea - La Borsa italiana ha ancora dimensioni e liquidità da lillipuziano in Europa, nonostante il peso del pil e del Risparmio degli italiani. Ecco poche ma fondamentali cose che il governo dovrà andare a n ...

Il Viminale pubblica i fac simile per le elezioni europee: scheda rosa per Sardegna e Sicilia - Il Viminale pubblica i fac simile per le elezioni europee: scheda rosa per Sardegna e Sicilia - Sassari La direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato i fac simile delle schede di voto relative alle prossime elezioni europee ...