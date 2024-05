F1 - Verstappen verso la Mercedes? La risposta di Toto Wolff

(Di venerdì 17 maggio 2024) Siamo arrivati al primo appuntamento europeo del Mondiale di Formula 1 2024. In questo fine settimana si corre il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 a Imola, ma già quest’anno diverse carte in tavola sono cambiate: si parla tanto della questione Adrian Newey, con il grande ingegnere che ha lasciato la Red Bull. A proposito del futuro dellaha parlatoa Sky Sport F1, che ha toccato anche il tema Max: “Dobbiamo capire la macchina, abbiamo fatto passi avanti, siamo veloci nelle curve lente, mentre in altre piste siamo veloci in curve veloce, è una questione di bilanciamento. Due anni fa su questo circuito abbiamo fatto terzo e quarto su questo circuito dietro alle Red Bull, ora siamo dietro anche a Ferrari e McLaren.? In questo momento è importante concentrarsi ...

Va in archivio la prima giornata del settimo fine settimana del Mondiale di F1 2024 : per il GP dell’Emilia-Romagna, ad Imola , si è da poco conclusa la seconda sessione delle prove libere, della durata di 60?, in vista delle FP 3 di domani, che ...

Non è andato come sperato il venerdì a Imola per la Red Bull, che ha faticato in occasione delle due sessioni di prove libere del GP dell’ Emilia Romagna 2024 di F1. Eloquenti il settimo e l’ottavo posto di Max Verstappen e Sergio Perez nelle FP2, a ...

F1, spettacolo Leclerc nelle prove libere a Imola nel GP dell'Emilia-Romagna: gli aggiornamenti Ferrari funzionano - F1, spettacolo Leclerc nelle prove libere a Imola nel GP dell'Emilia-Romagna: gli aggiornamenti Ferrari funzionano - Solo quinto posto per il leader del Mondiale verstappen, insolitamente impreciso come hanno certificato alcune uscite di pista inattese. LECLERC FA IL BIS NELLE SECONDE LIBERE Non contento di aver ...

Imola, la giornata no di Verstappen: "Come potrebbe andare peggio" - Imola, la giornata no di verstappen: "Come potrebbe andare peggio" - Settimo a mezzo secondo da Leclerc, Super Max è stato poco incisivo anche sul passo gara. Segno di una Red Bull che ha faticato nel trovare il giusto bilanciamento: "Gli altri sono migliorati, ma per ...

F1 | Red Bull, Verstappen in Schwierigkeiten: „Es ist definitiv schlecht gelaufen“ - F1 | Red Bull, verstappen in Schwierigkeiten: „Es ist definitiv schlecht gelaufen“ - Imola - Max verstappen deve aver subito le scie negative del venerdì 17: l’olandese sembra infatti avere più feeling con le colline romagnole che con le curve dell’Autodromo Enzo und Dino Ferrarizu ...