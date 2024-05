Finale Amici 2024 - chi vince? Favoriti e super ospite del 18 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sabato 18si svolge ladi. Unanella quale non esisteranno più le squadre e i professori, che invece hanno accompagnato i concorrenti per tutta la stagione televisiva del talent show di Canale 5. I concorrenti I premi L'Come si vota I concorrenti Ladi sabato 18vedrà sfidarsi sei concorrenti: i cantanti Holden, Sarah, Mida e Petit e i ballerini Marisol e Dustin. Sarebbero dovuti essere cinque, ma i tre giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi in semihanno scelto di non eliminare nessuno dei due concorrenti arrivati al ballottaggio. E così sia Sarah sia Mida sono arrivati all’ultimo atto del ...

