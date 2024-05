Francesca Fialdini | “Franco Di Mare un fuoriclasse - la telefonata del Papa in diretta segnò le nostre vite”

(Di venerdì 17 maggio 2024)ricorda Franco Diin un'intervista a Fanpage.it, tracciando il profilo di un collega che ha segnato la sua carriera nei tre anni di conduzione a UnoMattina. Nel 2016 laindiFrancesco: "Franco pensava fosse uno scherzo, dopo ci siamo commossi". E poi il grande valore professionale: "Chi ha vissuto esperienze come le sue vedeva le cose da un punto di vista diverso. Ricordo l'intesa e la fratellanza con Andrea Purgatori". L'ultimo messaggio: "Sapevo non stesse bene, ci eravamo inviati un semplice cuore".

