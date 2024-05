(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2024 - La qualità delle acque del mare di Fiumaretta non è più eccellente ma “buono”. E’ questo il motivo per il quqale ildisi è visto togliere dalla commissione tecnica di valutazione di Fee Italia laBlu. Gli uffici comunali nei colloqui avuti con Fee hanno potuto comprendere che la classificazione delle acque del punto di campionamento di Fiumaretta essendo passata al livello “buono” sia al di sotto dei parametri fissati per l'ottenimento del presitigio vessillo. La classificazione infatti deve risultare “eccellente”. Ildinon appena appreso la notizia della revoca dellaBlu ha chiesto a Arpal i dati storici, in particolare queli relativi dal 2020 al 2023, del punto di campionamento e la possibilità di ...

Sarzana (La Spezia) 14 maggio 2024 - Una brutta sorpresa per il Comune di Ameglia che si è vista escludere dalla classifica delle località premiate da Fee Italia con la Bandiera Blu. In attesa di verificare le ragioni dell’esclusione già si apre la ...

Il Comune di Ameglia rivuole la sua Bandiera Blu - Il comune di ameglia rivuole la sua Bandiera Blu - Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2024 - La qualità delle acque del mare di Fiumaretta non è più eccellente ma “buono”. E’ questo il motivo per il quqale il comune di ameglia si è visto togliere dalla com ...

Bandiera Blu di Ameglia persa per “valutazione negativa delle acque”, Amministrazione: “Individueremo interventi da mettere in atto” - Bandiera Blu di ameglia persa per “valutazione negativa delle acque”, Amministrazione: “Individueremo interventi da mettere in atto” - Il comune ha ricevuto le motivazioni solo oggi: "Classificazione delle acque nel punto di campionamento è scesa a "buona" mentre per l'ottenimento del riconoscimento deve essere "eccellente". Apriremo ...

Il Comune di Ameglia ha perso la Bandiera Blu - Sarzana - Il comune di ameglia ha perso la Bandiera Blu - Sarzana - Una brutta sorpresa per il comune di ameglia che si è vista escludere dalla classifica delle località premiate da Fee Italia con la Bandiera Blu. In attesa di verificare le ragioni dell’esclusione già ...