Passaporti per tutti negli uffici postali | good news

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con i rappresentanti delle associazioni del turismo, ha partecipato a un incontro organizzato da Poste Italiane nell'ambito del progetto Polis per annunciare, insieme con il direttore generale di Poste Giuseppe Lasco, una novità interessante, dopo la sperimentazione a Roma, il servizio di richiesta e rinnovosarà presto disponibile in tutta Italia. Così il ministro: “Prevediamo di rilasciare nel 2024 oltre 3,4 milioni dirispetto ai 2,7 milioni dell’anno precedente”. Pubblico e privato che collaborano per aiutare i cittadini ad avere servizi più efficienti.

