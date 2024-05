Rai2 riprone L’Angelo di Sarajevo in ricordo di Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Beppe Fiorello La morte diDispinge la Rai a rivedere i suoi palinsesti. Stasera in prima serata su, al posto del Tennis, andrà in ondadi. La fiction – con protagonista Beppe Fiorello – è liberamente tratta dal romanzo Non chiedere perché diDi. Ispirandosi alla vicenda realmente accaduta al giornalista, che quando era inviato di guerra adottò Stella, una bimba di nove mesi che viveva in un orfanotrofio,diracconta l’emozionante storia dell’affidamento di una bambina sullo sfondo del conflitto serbo-bosniaco. E’ andata in onda per la prima volta nel 2015 su Rai1 in due puntate. Nel frattempo, la Rai ha espresso cordoglio al giornalista che negli ultimi tempi era ...