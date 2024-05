Juventus - Fagioli saluta Allegri | Come ci hai sempre dett - poche parole | grazie mister

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) “ci haio,”. Lo ha scritto in un post su Instagram il centrocampista della, Nicolòndo Massimiliano, l’allenatore che lo ha lanciato e che adesso è stato esonerato dal club. E, ironia della sorte, il classe 2001 è pronto a rientrare proprio lunedì, nella prima partita senza il tecnico toscano in panchina, dopo la squalifica per scommesse sul calcio in scadenza domenica 19 maggio.. SportFace.