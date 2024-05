Giugno Pisano - inizia il montaggio della biancheria sui palazzi del Lungarno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pisa, 17 maggio 2024 - Si avvicina l’inizio dele dalla prossima settimana, in anticipo per prevenire imprevisti legati al meteo come avvenuto lo scorso anno, prendono il via i preparativi per allestire le biancherieLuminara di San Ranieri. Già sono comparse sui Lungarni le prime biancherie e da lunedì 20 maggio il Comune di Pisa ha programmato ildelle stessa suiche si affacciano sull'Arno. Tutto questo dopo che nei mesi scorsi è stato effettuato un lavoro programmatico, con un censimento volto a verificare le condizioniin possesso dei privati, andando ad affrontare eventuali criticità come quelle legate ad alcunioggetto di lavori che prevedono la presenza di impalcature. Un lavoro ...

