Un pomeriggio in ricordo di Francesca Nenci

Sono trascorsi 130 anni dalla nomina cardinalizia di Domenico Svampa e, nel ricordo questo cittadino montegranarese, l’Associazione Arte Cultura Mestiere Ets ha organizzato per domenica (ore 17) un Pomeriggio di studi per omaggiare l’illustre ...

Le auto blindate degli esattori a disposizione del senatore - Le auto blindate degli esattori a disposizione del senatore - In più occasioni il sen. Andreotti, nel corso di suoi viaggi in Sicilia, utilizzò per i propri spostamenti autovetture intestate alla SATRIS S.p.A. (società esattoriale che apparteneva alle famiglie S ...

In Comune si è alzato il sipario sulla 14esima Best League: 11 giorni tra sport e musica. Studenti protagonisti. Foto - In Comune si è alzato il sipario sulla 14esima Best League: 11 giorni tra sport e musica. Studenti protagonisti. Foto - RIETI – Presentata nel pomeriggio odierno, nella sala consiliare del Comune di Rieti, la quattordicesima edizione della Best League: il torneo studentesco più seguito e atteso da ...

Grande Fratello, Daria Bignardi svela un retroscena inedito sulla prima edizione e ricorda Pietro Taricone - Grande Fratello, Daria Bignardi svela un retroscena inedito sulla prima edizione e ricorda Pietro Taricone - La giornalista e conduttrice Daria Bignardi ricorda la sua prima esperienza al Grande Fratello: "Il primo Gf ha cambiato il modo di fare televisione".