Incompatibile con i nostri valori Esonerato Allegri - la Juventus a Montero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Come previsto, in giornata, è statoMassimiliano: lascia ladopo 3 anni e chiude la sua seconda avventura con la Vecchia Signora, iniziata nel 2021. Per il futuro c’è già un’intesa con Thiago Motta, per l’immediato al posto dilunedì in panchina potrebbe esserci il traghettatore Paolo, allenatore dell’Under 19, che oggi è a Frosinone con la squadra, impegnata domani alle 11. Dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia e le scintille nel post-partita, è arrivato l’annuncio della società:lascia Torino, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del ricchissimo contratto quadriennale da 7 milioni a stagione. La società, dopo 24 ore di riflessione, fa calare il sipario e annuncia l’esonero per “taluni comportamenti tenuti durante e ...