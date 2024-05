L’emozionante saluto che il Liverpool ha riservato a Klopp | presenti tutti i dipendenti del club

Jurgen Klopp al Liverpool aveva detto no. Gli fu offerta la possibilità di diventare il nuovo Bill Shankly del Liverpool , e disse no. Poi avrebbe detto sì tre anni dopo, e sarebbe stata la storia che tutti conosciamo, ma “in quel momento ho ...

Contro il Wolverhampton ultima partita da allenatore dei Reds Liverpool (INGHILTERRA) - "E' stata la settimana pià intensa della mia vita ma con tutti questi saluti non potevamo pretendere che fosse una settimana normale". Non nasconde un pizzico ...

Carlsberg ed Erdinger presentano Believers Brew, una birra celebrativa per rendere omaggio Alla leggendaria avventura di Jürgen Klopp sulla panchina del Liverpool . In totale, saranno 491 le bottiglie da 75 cl rilasciate sul mercato, una per ogni ...

Jurgen Klopp Liverpool, l'ultima conferenza dell'allenatore. Video - Jurgen klopp liverpool, l'ultima conferenza dell'allenatore. Video - "Non è una settimana facile, anzi: è la più intensa della mia vita". Jurgen klopp parla così nella sua ultima conferenza stampa da allenatore del liverpool. Come annunciato nei mesi scorsi, infatti, l ...

Alla tua, Jürgen! Una birra per celebrare l'addio dell'allenatore Klopp dal Liverpool - Alla tua, Jürgen! Una birra per celebrare l'addio dell'allenatore klopp dal liverpool - Carlsberg ed Erdinger presentano Believers Brew, una birra celebrativa per rendere omaggio alla leggendaria avventura di Jürgen klopp sulla panchina del liverpool. In totale, saranno 491 le bottiglie ...

La nuova puntata del nostro podcast sul calcio inglese - La nuova puntata del nostro podcast sul calcio inglese - Finisce la stagione e saltano gli allenatori: finiscono cicli vincenti come quelli di klopp e Moyes a liverpool e West Ham, sono nell’occhio del ciclone tecnici come Ten Hag, vacillano Postecoglu, ...