(Di sabato 10 dicembre 2022) Continua ai Mondiali: anche stasera gli Orange non sono riusciti a spezzarla La lista delle gare maledette al Mondiale perquando incontra l’si allunga di un nuovo capitolo. E per la terza volta, il destino avverso si decide dopo i 90 minuti.LA BEFFA PIU’ ATROCE – Naturalmente è la finale del 1978, quando sono i padroni di casa a prevalere 3-1 ai supplementari. In pieno recupero, l’olandese Rensembrink colpisce un palo che ammutolisce tutto il popolo argentino. Quando stasera è successo il contrario all’argentino Enzo Fernandez, può darsi che qualche olandese che ha vissuto quell’evento abbia pensato che la vendetta fosse finalmente arrivata.L’ULTIMO MONDIALE –aveva saltato Russia 2018. All’ultimo nel quale ha partecipato, l’epilogo è stato esattamente lo stesso, con eliminazione ai rigori. A sbagliare ...

Calcio News 24

Una delusione atroce, unalunga 20 anni esatti, - da quel 2002 in cui la Selecao ... il Brasile il gol del vantaggio che lo avrebbe potuto proiettare in semifinale (con l'...Il Brasile saluta il Qatar, nemmeno un prodigio di Neymar ha potuto esorcizzare lache ...00 Tunisia - Francia 1 - 0 16:00 Australia - Danimarca 1 - 0 20:00 Polonia -0 - 2 20:00 ... La maledizione Argentina per l'Olanda Nel quarto di finale tra Argentina e Olanda a far festa è l'Albiceleste che dopo essere stata anche avanti di due gol deve ricorrere ai calci di rigore per arrivare in semifinale ...Il centrocampista della Juventus era stato accusato di aver pagato uno stregone per maledire l’attaccante del Psg ...