Di martedì 6 dicembre 2022

I carabinieri hanno fermato quattro albanesi. Trovate 67 cartucce calibro 12 usate per far saltare le porte di ...Oltre a un altro episodio analogo a Petrignano, le indagini dei carabinieri li avrebbero individuati quali presunti autori di altri, sia commessi che tentati e si sta indagando su... Furti seriali in abitazioni: la banda presa al ristorante mentre festeggia l'ultimo colpo I carabinieri hanno fermato quattro albanesi. Trovate 67 cartucce calibro 12 usate per far saltare le porte di ingresso ...Alle 22 di giovedì 1 dicembre, a Firenze e Campi Bisenzio, a conclusione di serrata attività investigativa, i carabinieri di Firenze hanno proceduto al fermo di quattro persone: un 33enne, un 31enne, ...