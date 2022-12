La storia d’amore di Claudia e Eugenio | Donizetti si trasforma in cupido

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bergamo. Ha conosciuto l’anima gemella grazie alla musica di. Lei pianista, da sempre affascinata dal mondo della lirica, lui cantante, entrambi allievi del conservatorio di Parma. Un binomio perfetto già in partenza. Super determinata a fare la musicista nella vita, a ventidue anni lei sapeva già di voler lavorare con i cantanti. Poi il fato ha fatto di più. Durante una lezione di arte scenica, ha incontrato il vero amore,Maria De Giacomi, che interpretava Dulcamare de “L’elisir”. Insomma, galeotto fu Gaetano. “Lui aveva colpito fin da subito per la sua tecnica e la capacità attoriale. È nata subito la stima”, racconta. Così inizia ladiZucconi, pianista e maestro accompagnatore, tra i tanti professionisti che hanno reso possibile ...

