Calciomercato Cremonese | obiettivo Joao Pedro

(Di lunedì 5 dicembre 2022), per l’attacco si ragiona sul possibile ritorno in Serie A di, ex Cagliari Stando a quanto riportato da Tuttosport in vista del mercato di gennaio lasarebbe interessata a riportare in Italiache non ha trovato molta fortuna in Turchia. L’attaccante italobrasiliano sta recuperando dopo il brutto spavento e l’uscita dal campo in barella nell’amichevole tra Fenerbahce e Rayo Vallecano. L’ex attaccante del Cagliari ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dicendo che caviglia e ginocchio hanno retto. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Sull'uzbeko ci sono tantissime squadre di Serie A: dal Torino alla Sampdoria, dallo Spezia allae non solo. Anche per lui la Roma chiede almeno 10 milioni di euro. Infine può partire Bove , ...Commenta per primo Secondo Tuttosport , Ionut Radu è oggetto dell'interesse del Saint - Etienne in Francia. Il portiere dellain prestito dall'Inter è stato scavalcato da Carnesecchi e se le cose non cambiano per lui si prospetta un altro trasferimento. Radu via dalla Cremonese Un club francese pronto a trattare con l'Inter Noi fuori dal campo ci faremo trovare pronti in vista del calciomercato invernale: vogliamo migliorare la qualità di questa rosa”. L’obiettivo sembra chiaro e il percorso per raggiungerlo altrettanto.Calciomercato Sampdoria, addio certo di Radu alla Cremonese: il club grigiorosso pronto all’assalto a Ravaglia La Cremonese è pronta a muoversi sul mercato. Per quanto riguarda il portiere, a quanto r ...