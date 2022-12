Maratona Valencia 2022 | risultati e classifiche | vincono Kiptum e Beriso | Giovanna Epis 15esima

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sono il keniano Kelvine l’etiope Amanei due vincitori delladi, che questa mattina ha chiuso la stagione delle grandi maratone internazionali. Due successi a sorpresa, in particolare quello dell’esordiente proveniente dal Kenya, che ha tagliato il traguardo con un gran tempo di 2h01’53”, terzo uomo della storia dietro a Eliud Kipchoge (2h01’09”) e Kenenisa Bekele ( 2h01’41”). Sul secondo gradino del podio è salito il tanzaniano Gabriel Gerald Geay in 2h03’00”, mentre terzo è giunto Alexander Mutiso in 2h03’29”). Il nostro Daniele D’Onofrio chiude 33mo in 2h12’47”. Al femminile si attendeva l’esordio di Letesembet Gidey, già campionessa mondiale dei 5000 e 1000 e metri. La 24enne fuoriclasse etiope chiude però cede nel finale e chiude in 2h16’49”, battuta dalla ...