Elon Musk sposa la tesi del giornalista Taibbi | “Twitter ha insabbiato lo scandalo del figlio di Joe Biden”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Secondo il nuovo proprietario di, di non celate simpatie repubblicane, il social ha adottato una serie di misure straordinarie per “insabbiare” la storia del computer di Hunterdel presidente Joe, pubblicata dal New York Post poche settimane prima delle elezioni del 2020. Secondo l’articolo del Post il dispositivo conteneva diversi file, comprese e-mail potenzialmente incriminanti, riguardanti i rapporti d’affari deldell’attuale presidente con paesi e individui stranieri, a cominciare dall’Ucraina. In una delle email, Vadym Pozharskyi, cittadino ucraino e tra i dirigenti della compagnia energetica ucraina Burisma, ringraziavaper l’opportunità avuta di incontrare suo padre, allora vicepresidente, e per aver “trascorso del ...