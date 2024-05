Ucciso a coltellate dopo una lite per gelosia a Villa Latina | la vittima è il 42enne Armando Tortolani

(Di domenica 19 maggio 2024) Fermato un uomo e accompagnato in caserma dai carabinieri. Potrebbe essere lui l'assassino di, un uomo di 42 anni,, nella valle di Comino, provincia di Frosinone.

