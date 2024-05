Inter-Lazio 1-1 - Champions più lontana per i biancocelesti

(Di domenica 19 maggio 2024) MILANO (ITALPRESS) – L’agguanta l’1-1 contro lanell’ultima sfida stagionale al “Meazza”: all’iniziale vantaggio di Kamada risponde Dumfries all’87’. Per i nerazzurri è tempo di festeggiare (ancora) con la consegna della Coppa del titolo 2023-2024 della Serie A. Per igrande rammarico: il sognoè adesso molto lontano. I nerazzurri partono subito forte con una conclusione di Thuram dopo 3?, che viene deviata in corner da Provedel. Due minuti più tardi ipassano in vantaggio con Castellanos, ma il gol viene annullato dal Var per un fuorigioco dell’argentino. Al 14? è ancora Castellanos a creare affanno nella retroguardia dell’, con una conclusione respinta da Sommer. Intorno alla mezz’ora Dimarco si scatena e crea una tripla ...

Prosegue la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A e continua la festa della squadra di Simone Inzaghi. Allo stadio Giuseppe...

Al "Meazza" Dumfries risponde a Kamada, poi festa scudetto per i nerazzurri. MILANO - L'Inter agguanta l'1-1 contro la Lazio nell'ultima sfida stagionale al "Meazza": all'iniziale vantaggio di Kamada risponde Dumfries all'87'. Per i nerazzurri è ...

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter agguanta l'1-1 contro la Lazio nell'ultima sfida stagionale al “Meazza”: all'iniziale vantaggio di Kamada risponde Dumfries all'87'. Per i nerazzurri è tempo di festeggiare (ancora) con la consegna della Coppa del titolo ...

Inter-Lazio, Fischio FInale - La seconda stella brilla anche dopo un pari casalingo - inter-lazio, Fischio FInale - La seconda stella brilla anche dopo un pari casalingo - L'Inter, grazie a un colpo di testa di Dumfries nel finale, non si rovina la festa sbarra la strada alla Lazio in cerca di punti champions. Che sia una giornata di festa lo si capisce immediatamente, ...

Inter Lautaro: «Premiazione Che bello con la famiglia e i tifosi! Rinnovo Ecco quando ci incontreremo» - Inter Lautaro: «Premiazione Che bello con la famiglia e i tifosi! Rinnovo Ecco quando ci incontreremo» - Le parole di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Lazio Lautaro Martinez ha parlato ... affrontato una squadra in lotta per la ...

Inter-Lazio 1-1, Champions più lontana per i biancocelesti - inter-lazio 1-1, champions più lontana per i biancocelesti - MILANO (ITALPRESS) – L’Inter agguanta l’1-1 contro la Lazio nell’ultima sfida stagionale al “Meazza”: all’iniziale vantaggio di Kamada risponde Dumfries all’87’. Per i nerazzurri è tempo di festeggiar ...